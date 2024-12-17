Президенты Грузии: кто руководил страной последние 30 лет?

Грузия – парламентская республика, где функции президента значительно урезаны. Представляем список всех президентов страны. Какова ситуация сейчас с новым президентом Грузии?

В Грузии готовятся провести инаугурацию нового президента - им станет Михаил Кавелашвили. До него этот пост занимали пять человек.

Звиад Гамсахурдия

Звиад Гамсахурдия был президентом Грузии с 1991 года по 1992 год. Он пришел к власти после того, как распался Советский Союз.

© Фото: commons.wikimedia/Mr.D1rk

Будущий первый президент Грузии родился в семье известного писателя Константина Гамсахурдия. Закончил Петербургский университет и получил в Берлине докторскую степень по философии.

Занимался переводом книг и был лидером национального движения.

В 1990 году стал главой Верховного Совета Грузинской ССР, а через год был избран президентом республики.

За время его правления были проведены значительные реформы, но республика не смогла сохранить свою целостность.

В 1992 году был смещен с поста президента в результате гражданского противостояния, которое также было названо «тбилисской войной».

После этого был вынужден скрываться в Армении, а потом в Чеченской Республике.

Скончался в 1993 году при невыясненных обстоятельствах.

Эдуард Шеварднадзе

После свержения Гамсахурдия вторым президентом Грузии стал Эдуард Шеварднадзе. На посту президента он был с 1995 года по 2003 год.

© Фото: commons.wikimedia/Helene C. Stikkel

Родители Шеварднадзе были учителями. По их настоянию будущий президент поступил в медицинский техникум, но по профессии так и не работал.

С 1946 года был комсомольцем и партийным работником. Занимал должности первого секретаря ЦК компартии Грузинской ССР и министра иностранных дел СССР.

Затем возглавлял парламент Грузии и партию «Союз граждан Грузии».

В 1995 году победил на президентских выборах, а в 2000 году был переизбран.

В 2003 году, после того как, прошли парламентские выборы, оппозиция объявила об их фальсификации, в Грузии произошла «революция роз». Представители оппозиционных сил потребовали отставки президента.

Шеварднадзе был вынужден оставить свой пост.

Второй президент Грузии скончался в 2014 году в возрасте 86 лет от продолжительной болезни.

Михаил Саакашвили

После произошедшей «революции роз» и ухода Эдуарда Шеварднадзе, были назначены внеочередные президентские выборы. Победу на них одержал Михаил Саакашвили, который на тот момент был лидером оппозиционной партии «Национальное движение».

© Фото: Сайт президента Грузии

Третий президент Грузии был у власти с 2004 года по 2013 год.

Саакашвили закончил школу в Тбилиси, а затем служил в пограничных войсках Советской армии в украинском городе Чоп.

Высшее образование получил в Киевском государственном университете. Также учился в Колумбийском университете в Нью-Йорке, Международном институте прав человека в Страсбурге и Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

В 1995 году стал депутатом грузинского парламента, а в 2000 году назначен министром юстиции республики.

В 2001 году создал оппозиционную партию «Национальное движение».

В 2004 году на выборах президента за него проголосовали больше 96% избирателей. Через 4 года был избран на второй срок, несмотря на требования оппозиции об отставке президента.

Основной политикой президента Саакашвили стал курс на Запад. Лидер страны стремился укрепить связь с НАТО и провести евроинтеграцию.

За время его правления отношения между Грузией и Россией ухудшились.

Были изменены флаг и герб республики и проведена антикоррупционная программа, в ходе которой уволили 75 тыс сотрудников МВД.

После того событий 2008 года рейтинг доверия Михаила Саакашвили начал падать.

В 2012 году была создана партия «Грузинская мечта», которая была оппозиционной для власти Саакашвили. В этом же году движение президента получило меньше голосов в парламенте республики, уступив лидерство «Грузинской мечте».

Через год на президентских выборах победил Георгий Маргвелашвили от «Грузинской мечты».

Михаил Саакашвили покинул пост президента и уехал из Грузии. После этого он принимал активное участие в политической жизни Украины и получил гражданство страны.

В 2021 году вернулся в Грузию и был арестован по нескольким уголовным делам.

Сейчас бывший президент Грузии находится в заключении.

Георгий Маргвелашвили

Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии с 2013 года по 2018 год. Закончил Тбилисский университет по направлениям философия и психология. Изучал социологию в Центрально-Европейском университете.

© Фото: Сайт президента Грузии

В начале своего профессионального пути работал гидом в туристической компании. Затем руководил департаментом по маркетингу в одной из компаний и был ректором Института общественных дел Грузии GIPA.

В 2012 году стал министром образования Грузии, а в 2013 году был назначен вице-премьером грузинского правительства.

Поддерживал курс на сближение с Западом, при этом выступал за независимость культурной политики и суверенитета Грузии.

Во время его президенства отношения с Россией у Грузии оставались натянутыми.

Покинул пост в связи с победой Саломе Зурабишвили на президентских выборах в 2018 году.

Саломе Зурабишвили

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили занимает этот пост с 2018 года.

© Фото: Сайт президента Грузии

Стала первой женщиной, которая заняла место президента в Грузии.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Получила образование в Парижском институте политических наук и Колумбийском университете.

Работала в МИД Франции, была секретарем миссии НАТО, заместителем председателя Европейского Союза.

В 2003 году стала чрезвычайным послом Франции в Грузии, а затем министром иностранных дел Грузии.

После отставки с поста министра создала и возглавила оппозиционную партию «Путь Грузии».

В 2010 году заявила об уходе из политики Грузии, но в 2018 году решила баллотироваться в президенты.

После победы на президентских выборах продолжила политику сближения Грузии с Западом и евроинтеграции.

В 2023 году парламент Грузии хотел провести импичмент Зурабишвили в связи с ее частыми западными визитами, которые нарушали конституцию страны.

Выступает против правящей партии республики «Грузинской мечты», считает выборы в парламент страны осенью 2024 года нелегитимными.

Срок полномочий президента Саломе Зурабившили заканчивается 29 декабря 2024 года.

Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили должен вступить в должность президента Грузии 29 декабря 2024 года, именно на эту дату назначена инаугурация.

© Фото: сайт партии "Грузинская мечта"

Будущий президент Грузии получал образование в Тбилисском государственном университет по специальности экономика.

Михаил Кавелашвили бывший футболист. В 1988 году он играл за тбилисское «Динамо», а затем во владикавказском клубе «Спартак-Алания».

Спортивную карьеру завершил в 2006 году как игрок швейцарского клуба «Базель».

Политическая карьера Кавелашвили началась в 2016 году, когда он избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».

В 2022 году он вместе с двумя коллегами по партии создали свое движение «Сила народа», которое разделяло взгляды правящей партии.

В 2024 году партия Кавелашвили получила достаточное количество голосов для прохождения в парламент страны.

В ноябре 2024 года партия «Грузинская мечта» выдвинула его как своего кандидата на выборах президента.

В результате голосования Кавелашвили был избран новым президентом Грузии. Его инаугурация назначена на 29 декабря 2024 года.

При этом действующий президент республики Саломе Зурабишвили отказывается сложить свои полномочия и требует провести повторные выборы в парламент, так как прошедшие считает недействительными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие полномочия сейчас у президента Грузии?

Грузия – парламентская республика и ее президент выполняет ограниченные функции.

Такие изменения в конституцию республики были внесены в 2010 году во время президенства Михаила Саакашвили.

Тогда правящим органом был назначен парламент, а президентские полномочия были урезаны.

Исполнительная власть Грузии сейчас в руках председателя парламента.

Сейчас президент республики представляет страну на мировом уровне, может накладывать вето на принятые парламентом законы, проводить амнистии, вводить чрезвычайное положение в стране и требовать внеочередные заседания правительства по законопроектам.

Существование должности президента дает Грузии возможность оставаться в международном правовом поле.

Кроме этого, считается, что таким образом Грузия придерживается демократических и либеральных взглядов.