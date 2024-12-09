Как играл в футбол новый президент Грузии Михаил Кавелашвили

Андрей Комов

Президентом Грузии стал 53-летний Михаил Кавелашвили – единственный кандидат, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участия. Кавелашвили был избран специальной коллегией и получил 224 голоса выборщиков из 225. Для российских футбольных болельщиков Кавелашвили не чужой человек.

Поколение грузинских мастеров кожаного мяча начала 1990-х славно пошумело на футбольных полях России, Англии, Швейцарии, Германии. Достаточно вспомнить такие имена как Шота Арвеладзе, Темури Кецбая, Георгий Кинкладзе. Чуть позднее на европейских аренах заблистали Каха Каладзе, Леван Кобиашвили и Александр Иашвили.

Даже удивительно, что располагая таким созвездием форвардов и ключевым защитником «Милана» национальная сборная Грузии так и не сумела добиться больших успехов на протяжении 1990-х годов. Но след в истории европейского футбола перечисленные выше мастера оставили.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается нашего героя, то возможно Михаил Кавалешвили не обладал такой изумительной техникой как Георгий Кинкладзе, таким блестящим видением поля как Леван Кобиашвили, но это был игрок, соединявший в себе все качества, необходимые классному форварду.

Воспитанник тбилисской футбольной школы навел шороху в начале 1990-х гв национальном первенстве, выступая за «Динамо» - 80 голов в 130 матчах. К 1995 году стало очевидно, что уровень грузинского чемпионата форвард перерос. И в этот момент поступило предложение из России.

Мне довелось наблюдать за игрой нынешнего президента Грузии весной 1995 года на уютном автозаводском стадионе. Владикавказская «Алания», в составе которой тогда выступал Кавелашвили, играла с московским «Торпедо». Это был год легендарного чемпионства команды Валерия Газзаева, вокруг которого в дальнейшем было немало домыслов и слухов. Игра со стороны смотрелась несколько необычно. Торпедовские форварды умудрялись не попадать в ворота «Алании» с трех метров. Но это уже детали.

Даже на фоне техничных игроков владикавказской команды Михаил Кавелашвили выделялся высочайшей культурой обработки мяча, нацеленностью на ворота, чувством гола. В той игре («Алания» победила на выезде 4:1) Кавелашвили отличился только один раз (поймал защиту «Торпедо» на контратаке, обыграл вратаря и забил в пустые ворота), но именно его игра в нападении запомнилась даже торпедовским фанатам. Существенным его отличием от других грузинских игроков, выступавших тогда в российском первенстве, была максимальная сосредоточенность в игре, Кавелашвили практически не брал пауз, прессинговал, боролся с защитниками, не чурался черновой работы.

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Его гол новороссийскому «Черноморцу» мог претендовать на лучший гол сезона – двумя финтами разбросал защитников, вышел один на один с голкипером и «черпачком» перекинул мяч через вратаря.

21 игра за «Аланию» в чемпионском первенстве, 12 забитых голов (лучший бомбардир команды) – таков итог первого сезона Кавелашвили в российском чемпионате. Уже в следующем сезоне он отправляется в Англию, став игроком «Манчестер Сити». В те года, команда была далеко от современного доминирования в британском и европейском футболе. Проще говоря, команда стояла на вылет. Поэтому адаптация грузинского форварда к тяжелейшим реалиям АПЛ проходила в сложных условиях.

Он дебютировал за «Сити» 6 апреля, забив гол в манчестерском дерби против «Манчестер Юнайтед». Команду этот успех не выручил – вылет в низший дивизион был неизбежен. В Первом дивизионе британской футбольной лиги Кавелашвили забил всего два гола, сыграв около 20 игр, и отправился в аренду в швейцарский «Грассхоперс» - количества игр оказалось недостаточно для продления его разрешения на работу в Британии.

Швейцарский этап футбольной карьеры Михаила Кавелашвили оказался долгим и успешным. Чемпион страны в составе «кузнечиков» 1998 года, затем лучший бомбардир клуба «Цюрих», два удачных сезона в составе клубов «Сьон» и «Арау».

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К 33 годам Кавелашвили решил войти дважды в одну реку и вернулся в «Аланию». Но это уже было другое по уровню первенство, другой тренер и слабый состав. Второе пришествие грузинского форварда оказалось краткосрочным. Всего семь игр, без забитых мячей.

Спортивную карьеру Кавелашвили завершил в 2006 году. Тогда же он получил швейцарскую лицензию тренера категории C, в 2016 году — лицензию тренера UEFA категории В. Но после неудачной попытки стать руководителем Федерации футбола Грузии экс-форвард окончательно решил уйти в политику.

На этом поприще его успехи вполне сопоставимы с лучшими моментами футбольной карьеры. В 2016 году Кавелашвили был избран членом парламента Грузии от партии «Грузинская мечта». 27 ноября 2024 года он был выдвинут «Грузинской мечтой» в качестве кандидата на пост президента Грузии. Итоги выборов известны.