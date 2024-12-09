Как играл в футбол новый президент Грузии Михаил Кавелашвили

Поколение грузинских мастеров кожаного мяча начала 1990-х славно пошумело на футбольных полях России, Англии, Швейцарии, Германии. Достаточно вспомнить такие имена как Шота Арвеладзе, Темури Кецбая, Георгий Кинкладзе. Чуть позднее на европейских аренах заблистали Каха Каладзе, Леван Кобиашвили и Александр Иашвили.
Даже удивительно, что располагая таким созвездием форвардов и ключевым защитником «Милана» национальная сборная Грузии так и не сумела добиться больших успехов на протяжении 1990-х годов. Но след в истории европейского футбола перечисленные выше мастера оставили.
Что касается нашего героя, то возможно Михаил Кавалешвили не обладал такой изумительной техникой как Георгий Кинкладзе, таким блестящим видением поля как Леван Кобиашвили, но это был игрок, соединявший в себе все качества, необходимые классному форварду.
Воспитанник тбилисской футбольной школы навел шороху в начале 1990-х гв национальном первенстве, выступая за «Динамо» - 80 голов в 130 матчах. К 1995 году стало очевидно, что уровень грузинского чемпионата форвард перерос. И в этот момент поступило предложение из России.
Мне довелось наблюдать за игрой нынешнего президента Грузии весной 1995 года на уютном автозаводском стадионе. Владикавказская «Алания», в составе которой тогда выступал Кавелашвили, играла с московским «Торпедо». Это был год легендарного чемпионства команды Валерия Газзаева, вокруг которого в дальнейшем было немало домыслов и слухов. Игра со стороны смотрелась несколько необычно. Торпедовские форварды умудрялись не попадать в ворота «Алании» с трех метров. Но это уже детали.
Даже на фоне техничных игроков владикавказской команды Михаил Кавелашвили выделялся высочайшей культурой обработки мяча, нацеленностью на ворота, чувством гола. В той игре («Алания» победила на выезде 4:1) Кавелашвили отличился только один раз (поймал защиту «Торпедо» на контратаке, обыграл вратаря и забил в пустые ворота), но именно его игра в нападении запомнилась даже торпедовским фанатам. Существенным его отличием от других грузинских игроков, выступавших тогда в российском первенстве, была максимальная сосредоточенность в игре, Кавелашвили практически не брал пауз, прессинговал, боролся с защитниками, не чурался черновой работы.
Его гол новороссийскому «Черноморцу» мог претендовать на лучший гол сезона – двумя финтами разбросал защитников, вышел один на один с голкипером и «черпачком» перекинул мяч через вратаря.
21 игра за «Аланию» в чемпионском первенстве, 12 забитых голов (лучший бомбардир команды) – таков итог первого сезона Кавелашвили в российском чемпионате. Уже в следующем сезоне он отправляется в Англию, став игроком «Манчестер Сити». В те года, команда была далеко от современного доминирования в британском и европейском футболе. Проще говоря, команда стояла на вылет. Поэтому адаптация грузинского форварда к тяжелейшим реалиям АПЛ проходила в сложных условиях.
Он дебютировал за «Сити» 6 апреля, забив гол в манчестерском дерби против «Манчестер Юнайтед». Команду этот успех не выручил – вылет в низший дивизион был неизбежен. В Первом дивизионе британской футбольной лиги Кавелашвили забил всего два гола, сыграв около 20 игр, и отправился в аренду в швейцарский «Грассхоперс» - количества игр оказалось недостаточно для продления его разрешения на работу в Британии.
Швейцарский этап футбольной карьеры Михаила Кавелашвили оказался долгим и успешным. Чемпион страны в составе «кузнечиков» 1998 года, затем лучший бомбардир клуба «Цюрих», два удачных сезона в составе клубов «Сьон» и «Арау».
К 33 годам Кавелашвили решил войти дважды в одну реку и вернулся в «Аланию». Но это уже было другое по уровню первенство, другой тренер и слабый состав. Второе пришествие грузинского форварда оказалось краткосрочным. Всего семь игр, без забитых мячей.
Спортивную карьеру Кавелашвили завершил в 2006 году. Тогда же он получил швейцарскую лицензию тренера категории C, в 2016 году — лицензию тренера UEFA категории В. Но после неудачной попытки стать руководителем Федерации футбола Грузии экс-форвард окончательно решил уйти в политику.
На этом поприще его успехи вполне сопоставимы с лучшими моментами футбольной карьеры. В 2016 году Кавелашвили был избран членом парламента Грузии от партии «Грузинская мечта». 27 ноября 2024 года он был выдвинут «Грузинской мечтой» в качестве кандидата на пост президента Грузии. Итоги выборов известны.