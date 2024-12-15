Вестник Кавказа

Траты россиян на новогодние подарки раскрыли в Роскачестве

Подарки под ёлкой
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сколько россияне потратят на подарки в честь Нового года в этом году? Многие выделяют на подарки до трех тысяч рублей, показало исследование.

В Роскачестве выяснили, к каким тратам на новогодние подарки этой зимой готовы жители России.

В рамках предпраздничного исследования было установлено, что 23% респондентов готовы потратить на презенты до трех тысяч рублей.

"Сумму в пределах 1000-3000 рублей готовы заплатить 15% россиян, и всего 8% готовы отложить меньшую сумму для подарков – до 1000 рублей"

– Роскачество

По 18% опрошенных планируют траты в пределах 3-5 тыс рублей или 5-10 тыс рублей. Выделить на подарки 10-15 тыс рублей готовы 12% россиян, больше 15 тыс рублей - 7%, больше 20 тыс рублей - 5% опрошенных, передает РИА Новости.

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