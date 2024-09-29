Вестник Кавказа

ВС Армении снова обстреляли Азербайджан

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджана в Лачинском районе. Ранее сообщалось об обстрелах со стороны позиций армянских военных.

Армянские военные снова обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Провокация произошла в 14:10 по местному времени. ВС Армении открыли огонь по позициям, которые находятся в населенном пункте Забух Лачинского района.

Напомним, утром появилась инфомация о том, что Армения обстреляла позиции Азербайджана в Лачинском районе. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные за последние дни несколько раз стреляли по позициям азербайджанских солдат.

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