В Сирию прибыла азербайджанская гуманитарная помощь

Азербайджан направил в Сирию порядка 200 тонн гуманитарной помощи. Нуждающиеся получат питание, одежду и другие необходимые вещи.

К турецко-сирийской границе из Азербайджана прибыли 10 фур, на борту которых находится около 200 тонн гуманитарной помощи, представляющей собой продовольственные товары, детскую одежду и необходимые в быту вещи. Поддержка сирийскому народу направлена по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сообщается, что колонна грузовиков сначала достигла провинции Артвин в Турции, после чего была направлена в провинцию Килис, которая граничит с Сирией. Фуры с гумпомощью в ближайшее время пройдут таможенное оформление, а после этого отправятся в арабскую республику.

Отмечается, что груз примут сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции. В дальнейшем помощь будет распределена среди нуждающихся семей в Сириии.

Ожидается, что первые партии помощи будут направлены жителям провинции Идлиб.