Вестник Кавказа

Дагестан нарастит производство черного тмина

Дагестан нарастит производство черного тмина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году в Дагестане собрали первый урожай черного тмина. В 2025 году посевные площади вырастут в четыре раза. Планируется наладить производство ценного масла черного тмина.

В Дагестане весной 2025 года серьезно вырастут посевные площади новой для региона культуры - черного тмина.

"В 2024 году в Дагестане впервые посеяли черный тмин. Первопроходцем стал Зулкипли Рамазанов. Посадочный материал он привез из Астраханской области. <…> С 5 до 20 га увеличится в 2025 году площадь посева черного тмина"

– минсельхоз региона

Черный тмин в Дагестане выращивается в Хасавюртовском районе. Посевная стартует в марте. Планируется начать производить масло черного тмина в республике. Дагестанский продукт сможет стать конкурентом индийского и эфиопского масла, уточнили в ведомстве.

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