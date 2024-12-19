Вестник Кавказа

В Дагестане построят Ногайскую солнечную электростанцию

В Дагестане построят Ногайскую солнечную электростанцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К Дербентской СЭС Дагестан в ближайшее время присовокупит Ногайскую, которую откроют в 2025 году. Объект будут вырабатывать электроэнергии на 60 МВт.

В Дагестане получил одобрение проект строительства Ногайской солнечной электростанции, которая сможет давать около 60 МВт. 

Площадь комплекса энергетики составит порядка 155 Га. Специалистами уже выполнены инженерные и проектные работы, проводится подготовка к началу строительства. 

Объект планируется запустить в следующем году. Ожидается позитивный эффект не только для энергетики, но и социальной сферы: станция даст более 100 рабочих мест.

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