В Дагестане построят Ногайскую солнечную электростанцию

К Дербентской СЭС Дагестан в ближайшее время присовокупит Ногайскую, которую откроют в 2025 году. Объект будут вырабатывать электроэнергии на 60 МВт.

В Дагестане получил одобрение проект строительства Ногайской солнечной электростанции, которая сможет давать около 60 МВт.

Площадь комплекса энергетики составит порядка 155 Га. Специалистами уже выполнены инженерные и проектные работы, проводится подготовка к началу строительства.

Объект планируется запустить в следующем году. Ожидается позитивный эффект не только для энергетики, но и социальной сферы: станция даст более 100 рабочих мест.