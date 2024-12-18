Дербент обзавелся крупнейшим в Дагестане приютом для животных

Крупнейший в Дагестане приют для бездомных животных появился в Дербенте. В вольерах уже находятся отловленные собаки.

В Дербенте открылся самый большой в Дагестане приют для бездомных животных, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэр города Ахмед Кулиев уже рассмотрел работу приюта, который рассчитан на 180 мест. В ведомстве подчеркнули, что он является крупнейшим в республике.

Глава приюта Фарид Алхасов заявил, что в вольерах уже находятся отловленные собаки, они пройдут курсы стерилизации и кастрации.

Он также добавил, что в приюте их будут вакцинировать и бирковать, после чего собаки не будут представлять опасность. Таких животных будут выпускать на волю.

Алхасов подчеркнул, что среди находящихся в приюте собак есть и породистые, от которых отказались хозяева. Желающие смогут здесь найти себе четвероногого друга.