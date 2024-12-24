Вестник Кавказа

Новые власти Сирии попросили США снять санкции со страны

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти нового Дамаска обратились к США с просьбой ослабить санкционное давление на арабскую республику. Заявление прозвучало во время поездки главы МИД переходного правительства Шайбани в Катар.

Представители нового Дамаска обратились к Вашингтону с просьбой снять санкции с арабской республики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Шайбани во время поездки в Катар.  

"Мы вновь обращаемся к США - снимите экономические санкции с Сирии"

– Асаад Шайбани 

Отмечается, что в Катаре сейчас находятся министр обороны Мархаф Абу Касра, а также глава сирийской разведки Анас Хатаб.

Представители нового Дамаска прибыли в Катар для обсуждения вопросов сотрудничества между странами и поставок гуманитарной помощи. 

Ранее о необходимости снятия санкций заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, это необходимо для того, чтобы Сирия могла восстановиться в обозримой перспективе.

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