Вестник Кавказа

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании
© Фото: МЧС Казахстана
Бразильские специалисты фирмы-производителя авиалайнера Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау, начали изучение "черных ящиков", находившихся на борту самолета.

Технические специалисты бразильского командования по аэронавтике и компании-производителя воздушного судна Embraer 190 начали анализ данных с "черных ящиков" – самописцев самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевшего крушение в Казахстане.

В Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) компании работают три следователя из Казахстана, а также представители Азербайджана и России, сообщает Trend со ссылкой на бразильские СМИ.

Самописцы авиалайнера содержат записи переговоров пилотов и информацию о техническом состоянии самолета на протяжении всего полета, сотрудникам компании совместно с представителями авиавластей трех стран предстоит извлечь эти данные и провести их тщательный анализ.

Итогом работы центра CENIPA станет графическая реконструкция, которая смоделирует происшествие и позволит сделать выводы о причинах трагедии, которые и войдут в окончательный отчет о расследовании.

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