Вестник Кавказа

В России следят за ситуацией по метапневмовирусу в Китае

В России следят за ситуацией по метапневмовирусу в Китае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по метапневмовирусу в Китае держится на контроле. Специфического лечения нет, оно обычно симптоматическое и направлено на облегчение.

Ситуация со вспышкой метапневмовируса в Китае и ростом заболеваемости держится на контроле, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее СМИ распространили информацию о вспышке данного вируса, который вызвал у медиков обеспокоенность.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае"

- Роспотребнадзор

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, специфического лечения метапневмовирусных инфекций нет, есть только симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
800 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

С прилавков магазинов могут пропасть кубанские томаты

С прилавков магазинов могут пропасть кубанские томаты

Россияне стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Россияне стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Врач призвал готовиться к попаданию в РФ вируса Марбург

Врач призвал готовиться к попаданию в РФ вируса Марбург

Вирус Нипах: симптомы, как передается, чем опасен?

Вирус Нипах: симптомы, как передается, чем опасен?

Африканский вирус Усуту: чем опасен, какие симптомы, как не заразиться?

Африканский вирус Усуту: чем опасен, какие симптомы, как не заразиться?

Новый вирус из Китая: что это такое и нужно ли его бояться?

Новый вирус из Китая: что это такое и нужно ли его бояться?

Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила

Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила

Мифы о здоровье: правда и ложь о нашем организме

Мифы о здоровье: правда и ложь о нашем организме

В Грузии активно распространяется метапневмовирус

В Грузии активно распространяется метапневмовирус

Целую россыпь вирусов нашли в водопроводной воде Буйнакска

Целую россыпь вирусов нашли в водопроводной воде Буйнакска

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы