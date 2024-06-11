В России следят за ситуацией по метапневмовирусу в Китае

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по метапневмовирусу в Китае держится на контроле. Специфического лечения нет, оно обычно симптоматическое и направлено на облегчение.
Ситуация со вспышкой метапневмовируса в Китае и ростом заболеваемости держится на контроле, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее СМИ распространили информацию о вспышке данного вируса, который вызвал у медиков обеспокоенность.
"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае"
- Роспотребнадзор
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, специфического лечения метапневмовирусных инфекций нет, есть только симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.