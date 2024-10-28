Вирус Коксаки обнаружен на Дону

Случаи заболевания энтеровирусной инфекцией Коксаки отмечены уже и на Дону – наличие заболевания, преимущественно у детей, подтвердили в местном управлении Роспотребнадзора.

Случаи заболевания вирусом Коксаки в нынешнем 2024 году уже отмечаются в Ростовской области, сообщили в местном управлении Роспотребнадзора, пишет сетевое издание "РБК Ростов".

Конкретная география заболевания, как и количество заболевших, в ведомстве не уточнили, отметив лишь, что чаще всего он поражает детей, иммунная система которых пока не готова бороться с ним эффективно.

В то же время за последние три недели в ведомстве заметили снижение заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, а также практически полное отсутствие заболевших гриппом – за весь осенний период были зарегистрированы лишь единичные случаи болезни.

Напомним, исследования российских ученых показали, что энтеровирусная инфекция Коксаки отнюдь не нова для России и широко распространена на юге страны, особенно в южных приморских районах, а ее вспышки встречаются практически ежегодно, в том числе в детских оздоровительных лагерях и курортных зонах. Главная задача российских медиков – не допускать распространение заболевания среди контактных, для чего предупреждать распространение вируса через воду, пищевые продукты, а также воздушно-капельным путем.