Новый год в исламе: когда и как его празднуют мусульмане?

Исламский Новый год отмечается в первый день месяца Мухаррам по мусульманскому календарю. Когда он наступит в 2025 году? Можно ли мусульманам праздновать Новый год? Как отмечают Новый год в исламе?

Новый год в исламе наступает с приходом месяца Мухаррам. У мусульман нет традиции отмечать светский Новый год, однако многие воспитательные моменты, которые встречаются в этом празднике, приветствуются и в исламе.

Когда наступит Новый год в исламе?

Мусульмане для летоисчисления используют лунный календарь Хиджры, который заметно отличается от привычного григорианского – он короче на 11-12 дней.

Исламское летоисчисление берет свое начало с одного из важных событий в истории религии - переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый год для мусульман наступает с приходом первого месяца в исламском лунном календаре – Мухаррама. Первое число месяца Мухаррам знаменует наступление Нового года в исламе.

Исламский Новый год в 2025 году

По мусульманскому календарю сейчас продолжается 2024 год, который наступил 7 июля. В 2025 году у последователей мусульманской религии новый 1447 год начнется вечером 26 июня, поскольку день в исламе наступает с заходом солнца.

Стоит добавить, что в исламе не принято отмечать Новый год торжественно, он не является праздничным днем. В этот день мусульмане вспоминают и восхваляют пророка Мухаммеда.

Как отмечают исламский Новый год?

Новый год для мусульман не несет весомого смысла. Для них это смена одного календарного года на другой. Мусульмане отмечают только два праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Традиции праздновать Новый год в исламе нет.

Тем не менее, приверженцы религии в этот день проводят время в молитвах, читают дуа, просят о благословении, вспоминают пророка и его переселение в Медину.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, перед Новым годом следует помогать беднякам и нуждающимся, раздавать милостыню, угощать детей и дарить подарки родным и близким.

Можно ли праздновать Новый год в исламе?

Традиции справлять «западный» Новый год в исламе не существует. В некоторых мусульманских государствах его празднование не поощряется или даже находится под строгим запретом и карается по закону.

При этом в светских странах, где большая часть граждан – мусульмане, как правило, проводятся праздничные мероприятия с новогодней елкой, угощениями и фейерверками. Это касается и российских регионов с преобладающим количеством представителей ислама - республик Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что многие исламские просветители отмечали воспитательные и этические моменты, присутствующие в светских праздниках. Богословы, говоря о подарках, встречах с родными и близкими, добрых пожеланиях и напутствиях, подчеркивали, что это только поощряется в религии.