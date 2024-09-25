Матчи российского первенства по волейболу пройдут в Каспийске

В Каспийске пройдут матчи чемпионата России по волейболу. Встретятся команды "Дагестан" и "Текстильщик" из Иваново. Игра состоится 11 января.
В Каспийске состоится встреча 13-го тура российского первенства по волейболу среди команд Высшей лиги "А", пишет пресс-служба дагестанского Минспорта.
Во Дворце спорта имени Али Алиева дагестанский волейбольный клуб с одноименным названием примет команду из Иваново "Текстильщики". Дворец примет две игры.
Отмечается, что волейбольный матч состоится 11 января, его начало запланировано на 18:00. Вторая игра пройдет на следующий день, в 13:00.