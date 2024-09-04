Вестник Кавказа

Кисловодск примет соревнования по синхронному плаванию

Кисловодск примет соревнования по синхронному плаванию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске пройдут вторые Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Южные звезды». В них примут участие более 400 спортсменов от 6 до 18 лет из 15 регионов страны.

С 22 по 27 октября в Кисловодск пройдут вторые Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Южные звезды». Это событие объединит более 400 талантливых спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет из 15 различных регионов России.

«Плавательный бассейн базы «Юг Спорт» полностью соответствует всем стандартам для проведения спортивных мероприятий всероссийского масштаба»

– глава города Евгений Моисеев

Соревнования «Южные звезды» были основаны с целью популяризации синхронного плавания и создания платформы для обмена опытом между молодыми спортсменами. Главная задача – выявление талантливых спортсменов, которые в будущем могут составить конкуренцию на национальных и международных турнирах.

Это событие пройдет под эгидой Всеволожской Федерации Синхронного Плавания и получило одобрение Министерства спорта России.

Участие в соревнованиях открыто для всех желающих, однако необходимо предварительное прохождение квалификационных этапов. Все спортсмены должны зарегистрироваться и предоставить необходимые документы, включая медицинские справки о состоянии здоровья. Таким образом, организаторы обеспечивают высокие стандарты безопасности и здоровья всех участников.

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