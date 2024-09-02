Кисловодск останется без воды завтра

В Кисловодске 98 улиц и 9790 абонентов останутся без воды 26 сентября. Водоснабжение также отключат в двух поселках, 23 санаториях и шести школах.

26 сентября в Кисловодске ожидаются временные отключения водоснабжения, которые затронут 98 улиц города. Ремонт магистрального водовода начнется в 8:00 и продлится до 7:00 следующего дня. Такая мера необходима для улучшения состояния водопроводной сети и, как следствие, повышения качества предоставляемых услуг для населения.

«В Кисловодске в четверг, 26 сентября, 98 улиц останутся без воды из-за ремонта на магистральном водоводе. Водоснабжение для 9790 ограничат с 8:00 26 сентября до 7:00 27 сентября»

– мэр города-курорта Евгений Моисеев

Качество водоснабжения в городах, особенно в таких курортных зонах, как Кисловодск, имеет критическое значение. Магистральные водоводы несут на себе большую нагрузку, и их состояние требует регулярного обслуживания. Ремонты, как правило, направлены на устранение утечек, замену изношенных участков и модернизацию систем, что в итоге приводит к более надежному и качественному водоснабжению.

Именно по этой причине необходимо заранее планировать работы и информировать жителей о предстоящих отключениях. Своевременное выполнение таких мероприятий обеспечивает долгосрочную стабильную работу всей системы водоснабжения. Всегда есть риск, что устаревшие или поврежденные участки могут привести к серьезным авариям, которые затронут значительно большее количество людей.