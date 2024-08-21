Вестник Кавказа

Пять санаториев остались без воды в Кисловодске

Пять санаториев остались без воды в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько санаториев Кисловодска остались без воды из-за аварии. Коммунальщики уже ведут аварийно-восстановительные работы.

Из-за аварии на водопроводе пять санаториев остались без водоснабжения в Кисловодске. Авария произошла из-за разрыва трубы на центральной водозаборной станции. Это привело к полной остановке подачи воды в пять санаториев.

"В связи с утечкой по проспекте Ленина, 30 с 19:00 мск ограничена подача водоснабжения для следующих объектов: санаторий имени Димитрова, санаторий имени Кирова, санаторий "Плаза", санаторий "Кисловодск", военный санаторий"

– глава города Евгений Моисеев

Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее устранить проблему и восстановить водоснабжение. Это требует не только технической компетенции, но и координации усилий для минимизации временного простоя и максимально быстрого восстановления подачи воды.

Технические службы уже привлекли большое количество специалистов и оборудования для оперативного выявления и устранения причин аварии. Кроме того, важным шагом является информирование общественности о текущей ситуации и принимаемых мерах, чтобы избежать слухов и паники среди жителей и постояльцев санаториев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
620 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Молния ударила в жилой дом и вызвала пожар в Кисловодске

Молния ударила в жилой дом и вызвала пожар в Кисловодске

По Кавказу на &quot;Ласточке&quot;: цена билетов, расписание, куда отправляются

По Кавказу на "Ласточке": цена билетов, расписание, куда отправляются

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Танцплощадка вернулась в Комсомольский парк Кисловодска

Танцплощадка вернулась в Комсомольский парк Кисловодска

Первый этап реставрации памятника культуры в Кисловодске окончен

Первый этап реставрации памятника культуры в Кисловодске окончен

Сжегшему венки в Вечном огне вандалу вынесен приговор на Ставрополье

Сжегшему венки в Вечном огне вандалу вынесен приговор на Ставрополье

Комсомольский парк Кисловодска обзавелся уникальным эко-освещением

Комсомольский парк Кисловодска обзавелся уникальным эко-освещением

Бесплатный кинотеатр под открытым небом открылся в Кисловодске

Бесплатный кинотеатр под открытым небом открылся в Кисловодске

Кисловодск стал больше интересовать туристов

Кисловодск стал больше интересовать туристов

Названы 10 городов, где россияне хотят побывать больше всего

Названы 10 городов, где россияне хотят побывать больше всего

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы