Авария оставила без воды западную часть Геленджика

В субботу у жителей Геленджика, проживающих на западе города, пропала вода. Специалисты проводят восстановительные работы.

Западная часть Геленджика осталась без воды в результате аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу на водоводе. Об этом информирует 31 августа в своем Telegram-канале компании "Концессии водоснабжения-Геленджик".

"В данный момент в зоне отключения находится вся западная часть города от с. Кабардинка до ул. Садовой, а также часть мкр. Голубая Бухта, сёла Марьина Роща и Виноградное. Место предполагаемого прорыва еще не обнаружено"

– пресс-служба компании

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для граждан временно организовали подвоз воды.