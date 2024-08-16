Вестник Кавказа

Краснодар вскоре может остаться без воды

Краснодар вскоре может остаться без воды
© Фото: Telegram-канал KRD_eXplorer
Аномальная засуха на Кубани привела к тому, что Краснодарское водохранилище, снабжающее водой краевую столицу, обмелело до критических значений – если не будет серьезных дождей, город может перейти к жесткой экономии.

Кубанские синоптики ждут дождей, и дело не в жаре, которая установилась в регионе – проблема в том, что из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище.

С начала июля краснодарцы, как и все жители Кубани, изнывают от сухой и жаркой погоды, сколь-нибудь серьезных дождей в крае летом почти не было, а уровень воды в Краснодарском водохранилище показал 172 млн кубометров, и это при том, что вместить оно может 2794 млн кубометров, а значит сейчас оно заполнено лишь на 6,5%, сообщает "Кубань 24".

Ситуация не критичная, но уже очень тревожная – во время сильнейшей засухи в 2020 году уровень в водоеме был ниже лишь на 12 млн кубометров.

Радует то, что уже завтра синоптики пообещали в крае сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, а спасатели по этому поводу даже объявили штормовое предупреждение о непогоде.

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