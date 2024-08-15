Вестник Кавказа

Ливни с градом сменят жару на Северном Кавказе

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра на большей части Северо-Кавказского федерального округа пройдут сильные дожди с градом, которые придут на смену тропической аномальной жаре, установившейся в регионе с начала текущей недели.

Уже завтра, 22 августа, в большинстве регионов Северного Кавказа на смену аномальной жаре придут сильные дожди с грозой и градом, сообщает сайт Гидрометцентра России.

"22 августа в горах Дагестана, 23 августа на большей части округа (исключая Ставропольский край) ожидаются сильный дождь, гроза, град"

- Гидрометцентр

Напомним, на большей части округа с начала недели установилась аномальная жара – температура воздуха порой доходит до 40 градусов в тени, спасатели регулярно объявляют высокую пожароопасность в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Аномальная жара уже сказалась на посевах – так, в Ингушетии погибло больше трети урожая зерна. 

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