Вестник Кавказа

40-градусная жара оставит Кубань на этой неделе

Отдыхающие на скамейке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К концу недели в Краснодарском крае закончится период аномальной жары. Сейчас столбики термометров показывают почти плюс 40.

Рекордная жара в Краснодарском крае вскоре отступит, обещают синоптики.

Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за опасной жары -  до 39 градусов. Жара выйдет на пик в среду 21 августа. Погода на Кубани стоит сухая и чрезвычайно жаркая.

Со второй половины недели характер погоды изменится, делятся метеорологи. Фронтальный раздел придел в регион с 22 августа и остудит воздух на 3-4 градуса. Также он принесет дожди и грозы в Краснодарский край.

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