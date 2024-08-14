40-градусная жара оставит Кубань на этой неделе

К концу недели в Краснодарском крае закончится период аномальной жары. Сейчас столбики термометров показывают почти плюс 40.

Рекордная жара в Краснодарском крае вскоре отступит, обещают синоптики.

Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за опасной жары - до 39 градусов. Жара выйдет на пик в среду 21 августа. Погода на Кубани стоит сухая и чрезвычайно жаркая.

Со второй половины недели характер погоды изменится, делятся метеорологи. Фронтальный раздел придел в регион с 22 августа и остудит воздух на 3-4 градуса. Также он принесет дожди и грозы в Краснодарский край.