Вестник Кавказа

Прохладительные напитки обрели новую популярность на Юге и Кавказе

Лимонад
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туристы и жители СКФО и ЮФО стали сметать с полок магазинов прохладительные безалкогольные напитки. Повышенный спрос связан с нахлынувшей в регион аномальной жарой.

Желание насладиться прохладительными безалкогольными напитками в период адской жары возросло среди туристов и жителей Северного Кавказа и Юга России, рассказал президент Союза производителей напитков Максим Новиков.

"С точки зрения динамики спроса, действительно, такие достаточно высокие температуры, которые были показаны в этом году на Юге и Кавказе, приводили к серьезным сезонным всплескам относительно прошлого года. По отдельным позициям достигали до 15%"

- Максим Новиков

Оба региона считаются крупными центрами производства напитков, добавил он в разговоре с РБК Юг. Взять хотя бы компанию "Холдинг Аква", которая базируется на Ставрополье. Она выпускает такую популярную среди всех россиян минеральную воду как "Ессентуки" и "Нарзан". В этом году они планируют расширить объемы производства и направить на модернизацию инфраструктуры предприятий более 150 млн рублей. Компания успела продать 23,5 млн литров воды всего за один месяц. Это на 3,5 литра больше, чем в прошлом году.

Напомним, что сегодня и завтра на территории Краснодарского края ожидается температура воздуха до 39 градусов. Такая аномальная погода продлится до конца недели, пообещали синоптики. С понедельника постепенно начнет холодать.

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