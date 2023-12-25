Минеральной воды "Ессентуки" и "Нарзан" будет больше

"Холдинг аква", выпускающий бутилированную минеральную воду, вложит 150 млн рублей в модернизацию инфраструктуры и расширение производства за счет автоматизации процесса добычи воды.

Один из крупнейших производителей минеральной воды в России, ООО "Холдинг аква", выпускающий бутилированные минеральные воды "Ессентуки" и "Нарзан", в наступившем 2024 году направит на модернизацию инфраструктуры 150 млн рублей сообщили в его пресс-службе.

"В 2024 году "Холдинг аква" планирует продолжить работу по модернизации добывающей инфраструктуры, ремонту и расширению парка скважин. В этом году мы планируем направить на эти цели рекордные объемы инвестиций - порядка 150 млн рублей"

- пресс-служба группы компаний

Деньги направят не только на содержание имеющихся и бурение новых скважин, но и сделают более масштабной автоматизацию самого процесса добычи воды, оказавшийся очень эффективным.

"Она позволяет не только круглосуточно мониторить состояние недр, но и следить за качеством и объемом добываемой воды"

- пресс-служба группы компаний