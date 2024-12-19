Вестник Кавказа

Гора горит в Тырныаузе

Гора горит в Тырныаузе
© Фото: МЧС России
Крупный пожар произошел сегодня вечером в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии. Пламя охватило сухую траву на склоне горы. Уже известна предварительная причина возгорания.

Природный пожар случился вечером в пятницу в Тырныаузе, рассказали в МЧС КБР.

Спасатели получили сигнал об огненном ЧП в 20:10 мск. Сообщалось, что пламя охватило склон горы. Площадь пожара была оценена в 700 кв м.

На борьбу с огнем вышли 16 пожарных.

В МЧС уточнили, что тушение осложняет труднодоступность горящей местности, к которой не может подъехать техника.

Позже глава региона Казбек Коков уточнил, что возгорание произошло у стадиона "Баксан". Он также назвал возможную причину пожара. Он мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

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Гора горит в Тырныаузе
© Фото: МЧС России
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