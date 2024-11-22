Вестник Кавказа

СМИ назвали причину пожара на складе с пиротехникой на КПП Баграташен

СМИ назвали причину пожара на складе с пиротехникой на КПП Баграташен
Специалисты установили предварительную причину крупного пожара, который охватил сегодня склад с пиротехникой на пограничном пункте Баграташен на границе Армении с Грузией. По данным СМИ, огонь вспыхнул из-за грубого нарушения правил безопасности.

Пиротехника на складе на КПП Баграташен, расположенном на армяно-грузинской границе, загорелась в результате несоблюдения правил пожарной безопасности, выяснили армянские СМИ.

Оказалось, что трое мужчин – двое граждан Армении и один гражданин Ирана – решили провести сварочные работы прямо в ангаре, где хранилась пиротехника. В какой-то момент искры попали на нее, и начался пожар.

В результате пострадали три человека, в том числе двое сварщиков. Они проходят лечение в больнице, передает Shamshyan.com.

Напомним, что сигнал о пожаре был получен в 12:43 (11:43 мск). Он был ликвидирован в 18:20 (17:20 мск).

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