Мехрибан Алиева поздравила православных с Рождеством Христовым

К ранее озвученным поздравлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю православного Рождества Христова присоединилась первый вице-президент Мехрибан Алиева. Она пожелала, чтобы Господь Бог услышал все обращенные к нему молитвы.

Православный праздник Рождества Христова празднуют сегодня не только в России, но и всюду, где есть православные церкви. Власти Азербайджана, уделяющие особое внимание равной поддержке всех национальностей и конфессий в республике, традиционно поздравляют православных с Рождеством. На днях были опубликованы поздравления президента Ильхама Алиева, а в Сочельник к верующим обратилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества!"

– Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана пожелала православным верующим здоровья, любви, радости и светлого будущего.

"В этот светлый праздничный день выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми намерениями. Да примет Всевышний все вознесенные молитвы!"

– Мехрибан Алиева

Служба в Кафедральном соборе в Баку

Главная рождественская служба в Азербайджане прошла в бакинском Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц. Предваряя литургию, глава Бакинской и Азербайджанской епархии епископ Алексий подчеркнул, что служба посвящена земле и народу Азербайджана, уважающему христианские традиции.

"Я надеюсь, что в праздник Рождества Всевышний через этот радостный день благословит Азербайджан изобилием и миром, каждого человека, живущего на этой благодатной земле"

– епископ Алексий

Он подчеркнул, что так же, как все население Азербайджанской Республики с добром относится к русским и православным обычаям, православные верующие тоже одобряют азербайджанские мультикультуральные нормы, обеспечивающие единство азербайджанского народа.