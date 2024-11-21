Вестник Кавказа

Турецкую Анатолию "подморозило" до минус 33

Турецкую Анатолию "подморозило" до минус 33
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители турецкой провинции переживают невероятные для теплой страны январские морозы - столбики термометров в провинции Восточная Анатолия с началом Нового года опустились до отметки в 30 градусов мороза и ниже.

Турция с приходом нового 2025 года вошла в полосу резкого похолодания – минувшей ночью турецкие синоптики зафиксировали в районе Текман провинции Эрзурум рекордные минус 33 градуса, сообщает Главное управление метеорологии страны.

Самой "холодной точкой страны последних суток" стало селение Гаджиомер в Эрзуруме: термометры в ночь на 4 января показали здесь самую низкую температуру за историю метеонаблюдений – 33,1 градус со знаком "минус", сообщает АЗЕРТАДЖ.

Все реки и озера провинции сковало льдом, а спасатели объявили экстренное предупреждение к населению с требованием не покидать свои дома без крайней надобности.

Впрочем, холод обрушился не только на Эрзерум - в районе Геле провинции Ардахане термометры зафиксировали 28,8 градусов мороза, в районе Чайырлы в Эрзинджане - минус 27,8, в районе Чалдыран в Ване - минус 26,6.

Сильно похолодало и в Сарыкамыше провинции Карс – здесь минувшей ночью было минус 22,1.

Как прогнозируют синоптики, сильные морозы на востоке Турции продержатся как минимум до 8 января.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1385 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турецкую Малатью потрясло четырехбалльное землетрясение

Турецкую Малатью потрясло четырехбалльное землетрясение

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

Морозы отправляют по домам школьников в четырех регионах Казахстана

На границе Ирана и Ирака зафиксировано сильное землетрясение

На границе Ирана и Ирака зафиксировано сильное землетрясение

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Алматинцев минувшей ночью потрясло небольшое землетрясение

Алматинцев минувшей ночью потрясло небольшое землетрясение

Жители Армении ощутили на себе землетрясение в Иране

Жители Армении ощутили на себе землетрясение в Иране

Восток Турции тряхнуло на 4,6

Восток Турции тряхнуло на 4,6

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Снег оставил дома часть школьников в Турции

Мощное землетрясение потрясло юг Ирана

Мощное землетрясение потрясло юг Ирана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы