Турецкую Анатолию "подморозило" до минус 33

Жители турецкой провинции переживают невероятные для теплой страны январские морозы - столбики термометров в провинции Восточная Анатолия с началом Нового года опустились до отметки в 30 градусов мороза и ниже.

Турция с приходом нового 2025 года вошла в полосу резкого похолодания – минувшей ночью турецкие синоптики зафиксировали в районе Текман провинции Эрзурум рекордные минус 33 градуса, сообщает Главное управление метеорологии страны.

Самой "холодной точкой страны последних суток" стало селение Гаджиомер в Эрзуруме: термометры в ночь на 4 января показали здесь самую низкую температуру за историю метеонаблюдений – 33,1 градус со знаком "минус", сообщает АЗЕРТАДЖ.

Все реки и озера провинции сковало льдом, а спасатели объявили экстренное предупреждение к населению с требованием не покидать свои дома без крайней надобности.

Впрочем, холод обрушился не только на Эрзерум - в районе Геле провинции Ардахане термометры зафиксировали 28,8 градусов мороза, в районе Чайырлы в Эрзинджане - минус 27,8, в районе Чалдыран в Ване - минус 26,6.

Сильно похолодало и в Сарыкамыше провинции Карс – здесь минувшей ночью было минус 22,1.

Как прогнозируют синоптики, сильные морозы на востоке Турции продержатся как минимум до 8 января.