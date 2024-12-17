Вестник Кавказа

Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

Люди в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большинство туристов приезжали в Анталью в прошлом году из России, рассказали власти Турции. В общей сложности этот турецкий курортный регион выбрали для отдыха почти 4 млн гостей-россиян.

Граждане России вышли на первое место среди туристов, отдохнувших в Анталье в минувшем году, рассказал министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

По его словам, в целом Анталья в прошлом году установила новый рекорд по туристическому потоку, став местом отдыха для 17 млн 278 тыс гостей.

"Больше всего туристов прибыло из России, за ней следуют ФРГ и Великобритания"

– министр

Мехмет Нури Эрсой уточнил, что на курорте отдохнули почти 4 млн российских туристов.

Ранее в турецком Минтуризма предоставляли данные, согласно которым в 2023 году Анталья приняла 3,9 млн россиян. В целом в Турции в позапрошлом году провели отдых 6,3 млн граждан России. Аналогичный показатель на 2024 год оценивается в 6,7 млн россиян.

Напомним, накануне стало известно, что, по данным ФТС, Турция вошла в топ-3 торговых партнеров России за прошлый год, заняв третье место после Китая и Индии. Доля КНР в общем объеме российском торговли достигла трети, показатель Индии составил 8,8%, товарооборот с Турцией достиг 8,3%.

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