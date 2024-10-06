Сочи на Новый год обойдется на 30% дороже, чем Анталья

Сейчас тур в Турцию в отель "пять звезд" на Новый год на шесть ночей обойдется дешевле, чем тур в Сочи в отель "четыре звезды" на пять ночей. Разница составит около 30%.

При покупке тура на Новый год в конце декабря стоит учитывать тот факт, что сейчас Сочи обходится на треть дороже, чем турецкая Анталья, поделились в АТОР.

"В отелях Сочи и Анапы, работающих по концепции "все включено", еще есть свободные номера на новогодние праздники. С учетом авиаперелета поездка на четыре ночи обойдется почти на 30% дороже, чем пакетный тур с перелетом на шесть ночей в Турции"

– АТОР

Покупке путевки в последний момент в любом случае обойдется недешево: провести шесть ночей в Белеке на "ультра все включено" вдвоем можно за 599 тыс рублей, а пять ночей в Сочи с захватом новогодней ночи, будут стоит минимум 1,1 млн рублей.