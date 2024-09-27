Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Отдых в Сочи на приближающийся Новый год невероятно популярен в России. Уже на начало октября гостиницы курорта забронированы на 40%.

Власти Сочи ожидают почти полной загрузки гостиниц в Сочи на новогодние праздники, рассказал мэр Андрей Прошунин.

Он напомнил, что летом 2024 именно Сочи оказался лидером мест для отдыха с детьми. По словам градоначальника, семьи на отдых ждут в Сочи и в зимние праздники.

"На новогодние праздники гостиницы забронированы уже на 40%, а ближе к датам загрузка будет уже более 90%"

- Прошунин

Мэр также рассказал о возможностях, которые Сочи готов предоставить для интересного отдыха зимой.

Прежде всего, на курорте будут действовать зимние пляжи. Они заработают в ноябре. В общей сложности любителям зимнего пляжного отдыха будут доступны порядка трех десятков локаций.

Затем в Сочи начнется горнолыжный сезон. С декабря любители горных лыж смогут прокатиться по 170 км трасс.

Неотъемлемая часть зимнего отдыха - экскурсии. Туристов ждут на 50 экскурсионных объектах. В том числе доступны природные достопримечательности Кавказского заповедника и Сочинского национального парка.

В целом, обратил внимание мэр, на зиму в Сочи подготовлен масштабный событийный календарь. На мероприятиях ждут как местных жителей, так и гостей курорта.

"В этом году идем на новый исторический рекорд турпотока"

- Прошунин