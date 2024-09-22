Гостиница для футболистов появится в Сочи

В Сочи построят гостиницу для футболистов. Она появится в Адлере на территории академии ФК «Сочи». Сейчас здесь идет масштабная перестройка. Футбольное поле приводят к стандартам РФС. В числе новых объектов крытый спортивный зал с центром по восстановлению спортсменов и поле для пляжного футбола.

Сочи как центр курортной и спортивной жизни активно развивается, привлекая внимание как туристов, так и спортсменов. На территории академии ФК «Сочи» в Адлере планируется строительство гостиницы, которая будет специально предназначена для футболистов. Это не просто отель, это комплекс, который станет важной частью инфраструктуры клуба и даст новые возможности для спортсменов.

Новая гостиница и сопутствующая инфраструктура создаются для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание спортсменов в Сочи на время тренировок и соревнований.

«В Сочи футбол объединяет около двадцати тысяч жителей города всех возрастов. На базе академии футбольного клуба "Сочи" тренируются профессионалы. В 2023 году возведена современная футбольная арена в Краевско-Армянском. Мы продолжим развивать инфраструктуру для любителей этого вида спорта»

– мэр Сочи Андрей Прошунин

На текущий момент на территории академии ФК «Сочи» проходит масштабная перестройка. Футбольное поле приводят к стандартам Российского футбольного союза (РФС), чтобы оно соответствовало всем современным требованиям. Обновления включают улучшение состояния газона, установку новых ворот и оборудование для разминки.

Не менее важно и создание крытого спортивного зала. Здесь спортсмены смогут проводить занятия в любом режиме, независимо от погодных условий.