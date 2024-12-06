Ингушетия примет кофейный фестиваль весной

Праздник кофе может пройти в Ингушетии в апреле 2025 года. Это положительно повлияет как на экономику региона, так и туризм.

Этой весной в Ингушетии пройдет первый фестиваль кофе. В нем примут участие баристы, обжарщики зерен и представители кофейного бизнеса, передал организатор мероприятия Итали Дзауров.

«Уверен, это будет очень значимый вклад в культурную экономическую жизнь республики, а также и туристическую часть тем, что привлечет много туристов»

- Итали Дзауров

Он планирует сделать событие регулярным и в будущем расширить его масштабы при помощи привлечения других регионов.

Гостей кофейного праздника ждут мастер-классы, лекции и конкурсы. Специалисты будут делиться мастерством и опытом с другими участниками фестиваля, что создаст уникальную атмосферу кофейной ярмарки.

Минпром Ингушетии окажется организаторам поддержку.