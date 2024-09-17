Кофе превращается в роскошь: почему растут цены на кофе?

Кофе - один из самых популярных напитков в мире - дорожает с каждым годом и, скорее всего, эта тенденция не прекратится в ближайшее время. Расскажем, что происходит с рынком и что влияет на цены.

Сколько в России пьют кофе?

Ежегодно Россия входит в первую десятку стран мира по употреблению кофе. Согласно периодически проводимым опросам, почти половина россиян ежедневно пьют кофе, из них около 70% пьют кофе, приготовленный дома, притом более одной чашки в день. В среднем за 2024 год цены на кофе, как растворимый, так и натуральный выросли на 10-20%. По оценкам экономистов, до конца года его стоимость увеличится еще больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему дорожает кофе?

Кофе дорожает по всему миру, вызывая обеспокоенность, в первую очередь, производителей напитка, которые опасаются возможного (хотя и маловероятного) падения спроса. За 2024 год кофейные зерна выросли в цене до 50-летних максимумов, что, в свою очередь повлияло как на продукт из более дорогой арабики, так и на более дешевые растворимые разновидности. Стоимость арабики на международной бирже (ICE) сегодня составляет $6,72 за килограмм, что почти на 55% больше, чем годом ранее. Килограмм робусты оценивается в $4,98: этот сорт кофе подорожал на 84% за год. Биржевые цены на кофе и их динамика - сигнал для производителей кофейных зерен по всему миру.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Основные причины, которые стоят за подорожанием практически любого продукта, это урожайность, инфляция и спрос. На цену кофе помимо указанных, влияют также и другие причины, усугубляя ситуацию как для производителей, так и для потребителей.

Первоочередная проблема - урожайность, на которую, в свою очередь, влияет изменение климата в главных странах-производителях. Бразилия, на которую приходится около половины всех продаваемых в мире зерен арабики, пережила засуху а августе и сентябре, и теперь опасается падения урожая в следующем году. Вьетнам, второй в мире поставщик кофе и первый производитель робусты, тоже страдает от засухи и ливней. Несмотря на то, что поставки из этих двух стран в последние годы растут, сезон 2024-2025 (кофейный год начинается в октябре), по прогнозам, будет хуже, чем предыдущие, соответственно, цены вновь будут расти. Сильный доллар. Практически весь 2024 год доллар демонстрирует рост. Чем крепче американская валюте, тем выше инфляция в развивающихся государствах и странах с переходными экономиками, к числу которых относятся как основные производители кофе, так и Россия. Рост спроса. Спрос на кофе в последние 10 лет растёт, и в первую очередь в Китае. В 2023 году Китай оказался на 7 месте в мире по употреблению кофе, хотя еще 10 лет не входил даже в топ-15. По количеству кофеен Китай в прошлом году обогнал США, став первым по этому показателю. Рост логистических затрат. С октября 2023 года суда, перевозящие кофейные зёрна из Азии, идут более длинным маршрутом через юг Африки, чтобы избежать атак хуситов в Красном море. Рост стоимости удобрений и электроэнергии, как и необходимость поднимать зарплаты работникам индустрии, делают более дорогим процесс производства кофе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой будет цена на кофе в 2025 году?

В связи с неоднозначными прогнозами в отношении урожая сезона 2024-2025, стоимость кофе в следующем году, скорее всего, будет продолжать расти по всему миру. В России на стоимость кофе также влияет общей уровень инфляции: чем он выше, тем дороже бодрящий напиток как в зёрнах, так и в готовом виде. Неизвестно, каким образом тенденция к подорожанию кофе отразится на привычке россиян пить бодрящий напиток, однако, согласно статистике, за последние несколько лет кофе в России стали пить меньше: в 2023 году страна закупила 4250 60-килограммовых мешков кофе по сравнению с 4681 в 2020 году.