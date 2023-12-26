Вестник Кавказа

Щавелевый кофе: как новый тренд из Дагестана покорил российские соцсети

Мурад Устаров
Кофе на песке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кофе сегодня очень популярен в Дагестане. Один из таких видов – щавелевый. Что такое «шавливый» кофе? Как он стал мемом? Кто такой Динислам Отарский?

Дагестан всегда умеет удивлять, причем не только коврами, кофе и борцами. О республике очень часто говорят как о кузнице мемов, а дагестанский маркетинг – это отдельный вид искусства.

Кофе в Дагестане

Популярность кофе в Дагестане растет с каждым днем. Сегодня почти в каждом уголке республики работают кофейни, которые предложат местным жителям и гостям напиток на любой вкус.

И если раньше кофе можно было выпить только в Махачкале или Каспийске, то сегодня отведать раф или латте можно в горном селении, и даже в горной пещере или на каньоне.

Кофе латте
© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Дагестан стал одним из "кофейных" регионов не только на Кавказе, но и в России. Всего в республике насчитывается более 2 тыс кофеен, и их становится все больше.

Одновременно с количеством растет и качество кофе. Соответственно, становится все сложнее удивить местных жителей и туристов.

Так, теперь, кроме классических напитков, можно наткнуться и на кофе из самых ценных сортов зерен. Помимо этого, Дагестан порадовал многих своим кофе с местным колоритом. Так, в Махачкале в 2022 году родился аналог известного на весь мир «Американо» – «Махачкалино». Позже появился раф с урбечем. Сейчас эти напитки можно отведать едва ли не во всех заведениях Дагестана.

Бамбл
© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

В общем, кофе в Дагестане стал прибыльным делом. Важно не только правильно приготовить вкусный кофе, но и правильно вести бизнес, чтобы клиентов становилось все больше и больше.

Щавелевый кофе: с чего все начиналось

Один из самых свежих дагестанских мемов связан именно с кофе, а если быть точнее, – с щавелевым, или «шавливым» кофе.

История началась с рекламы одного из заведений в Хасавюрте.

В видео уставший из-за жары молодой человек заходит в кофейню. Поздоровавшись, он заказывает «один шавливый». Взболтнув стакан с красивой зеленой жидкостью, он садится за стол и пьет, а после произносит: «Четкий шавливый кофе».

© Фото: телеграм-канал Динислама Отарского

Аналогичных рекламных роликов было снято несколько, они успели облететь всю страну и стать поистине вирусными. Теперь коллаборацией с главным героем хвастаются компания «Вконтакте» и бойцы UFC.

Динислам Отарский и шавливый кофе

Любителя «шавливого кофе» и главного героя рекламных роликов зовут Динислам Отарский. Это блогер из Дагестана, который снимает разные популярные видео.

По его словам, популярность к нему пришла именно после ролика с кофе. Речь актера разлетелась на цитаты, а рекламные ролики с его участием набрали миллионы просмотров.

© Фото: телеграм-канал Динислама Отарского

Сегодня известные вайнеры и блогеры спешат снять с ним совместные видео, а популярная медиа-платформа «ВКонтакте» даже позвала Динислама принять участие в рекламе.

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