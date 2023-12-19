Кофе по-дагестански: махачкалино и урбечевый раф, у моря и в горах

С каждым годом в Дагестане становится все больше кофеен. По популярности кофе уже обогнал ранее всеми любимый чай. Именно в Дагестане родился легендарный и оригинальный напиток – раф с урбечем. Но почему именно Дагестан считают столицей кофе?

Дагестан привлекает туристов не только древним историческим наследием и природными достопримечательностями, но и национальной кухней. Самый популярный напиток в республике – кофе. Он сменил чай и стал неотъемлемой частью жизни многих дагестанцев.

Дагестан – столица кофе

Назвать причины популярности кофе в Дагестане сложно. Но факт остается фактом: с каждым годом в республике открываются все новые и новые кофейни. Сначала они появлялись в основном в городах – Махачкале, Каспийске и Дербенте. А теперь заведения, где готовят отличный латте или раф, можно найти даже в горах, например, Хунзахе, Гунибе или Кумухе и на Сулакском каньоне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но центром кофейной индустрии Дагестана, безусловно, остается Махачкала. В городе открыты сотни кофеен на любой вкус. Всего по республике насчитывается свыше 2 тыс кофейных точек.

Дагестанский кофе

В 2022 году на одном из кофейных фестивалей в Махачкале родился кофе "Махачкалино". Поначалу напиток стал посвященным импортозамещению локальным мемом, особенно актуальным на фоне санкций и замены всего иностранного на отечественное.

А позже у дагестанской кофейной индустрии появилась своя собственная "фишка" – кофе раф с урбечем. Сам урбеч представляет собой пасту из перетертых семян, злаков и орехов. В процессе приготовления паста не обжаривается и не проходит какой-либо другой термической обработки, так что все полезные свойства орехов и семян в ней сохраняются.

Урбеч быстро обрел популярность не только среди дагестанцев, но и среди туристов. И вот теперь его стало можно не только есть, но и пить. Для жаркого дагестанского лета была создана разновидность "айс-раф с урбечем".

"Урбечевый раф" высоко оценил глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. На одном из гастрофестивалей в Махачкале он пообещал "запустить такую же фишку и в Москве".

Раф с урбечем можно приготовить и самостоятельно, рецепты есть в интернете. Но все же, если вас когда-нибудь занесет в Дагестан, обязательно стоит заглянуть в кофейню ради этого оригинального напитка.

Кофейня – это не только кофе

Интересно, что дагестанцы посещают кофейни не только ради стакана латте или каппучино. В кофейне в Дагестане можно узнать последние новости или сделать красивую уютную фотографию. Именно в таких местах рождаются стартапы и посты для социальных сетей, обсуждаются серьезные проекты или выход нового смартфона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофе в Дагестане – это не только прибыльный бизнес, но важный вклад в развитие туризма в республике. Гости остаются в восторге от вкуса, большого выбора, богатства сортов, современного оборудования…

Вернуться в Дагестан ради чашечки кофе? Почему бы и нет!