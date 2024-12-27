Вестник Кавказа

Тройная автоавария потрясла Ставрополь

Тройная автоавария потрясла Ставрополь
© Фото: пресс-служба Госавтоинспеции Ставропольского края
Авария с участием трех автомобилей произошло в Ставрополе. В результате пострадали четыре человека, все они обратились в больницу.

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ставрополе, передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на пересечении проспекта Российского и улицы Перспективной. Известно, что водитель ВАЗ столкнулся с двумя иномарками.

Отмечается, что после столкновения автомобилей в больницу были доставлены два человека – водители ВАЗ и Volkswagen Polo.

Позже за медицинской помощью обратились водитель третьего автомобиля и пассажир ВАЗа.

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