Автомобиль столкнулся с поездом в Краснодаре

Авария с участием автомобиля и поезда произошла в столице Краснодарского края в четверг. Начато расследование произошедшего.

В Краснодаре столкнулись легковая машина и поезд. Об этом сказано в сообщении, размещенном 2 января в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

Авария случилась на железнодорожном переезде возле станции Витаминный.

"По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"

– Южная транспортная прокуратура

Сведений о пострадавших пока нет.

Детали произошедшего на данный момент неизвестны. Ведется расследование.