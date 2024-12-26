Вестник Кавказа

Стали известны подробности пожара на АЗС в Грозном

Стали известны подробности пожара на АЗС в Грозном
© Фото: Telegram-канал МЧС России
Чеченские огнеборцы потушили масштабный пожар на АЗС в Грозном, который полыхал на площади в 450 квадратных метров – его спровоцировало возгорание цистерны с топливом: к счастью, никто не пострадал.

Сотрудникам пожарной службы МЧС Чечни удалось оперативно справиться с возгоранием на автозаправочной станции в Грозном, вспыхнувшем сегодня днем в чеченской столице, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории автозаправочной станции в Грозном. Загорание автоцистерны с топливом, операторской и автомагазина произошло на АЗС. Площадь пожара составила 450 квадратных метров"

- МЧС России

Пожарные, тушившие огонь – а это 82 человека личного состава на 14 единицах спецтехники - проявили настоящий героизм, не допустив взрыва цистерн с топливом, вслед за которым огонь мог распространиться на близлежащие жилые здания, передает РИА Новости.

Причиной возгорания предварительно названа утечка топлива из автоцистерны, транспортировавшей его на АЗС – по факту возгорания уже начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1405 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грозном пылает автозаправка

В Грозном пылает автозаправка

Главную новогоднюю елку восстанавливают в Сухуме

Главную новогоднюю елку восстанавливают в Сухуме

Страшное ДТП под Ставрополем: погибли четыре человека

Страшное ДТП под Ставрополем: погибли четыре человека

Ильхам Алиев подвел предварительные итоги расследования катастрофы в Актау

Ильхам Алиев подвел предварительные итоги расследования катастрофы в Актау

Погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа похоронили в Азербайджане

Погибших в авиакатастрофе в Актау членов экипажа похоронили в Азербайджане

Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

Обнародован план расследования причин авиакатастрофы в Актау

В Баку прощаются с жертвами катастрофы в Актау

В Баку прощаются с жертвами катастрофы в Актау

Ильхам Алиев подтвердил факт внешнего воздействия на самолет AZAL

Ильхам Алиев подтвердил факт внешнего воздействия на самолет AZAL

Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана

Два человека пострадали в результате взрыва на западе Дагестана

Турция присоединится к расследованию трагедии под Актау

Турция присоединится к расследованию трагедии под Актау

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы