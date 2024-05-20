Вестник Кавказа

В Грозном пылает автозаправка

В Грозном пылает автозаправка
© Фото: Telegram-канал Mash Gor
Сегодня днем в столице Чечни городе Грозном по невыясненным пока причинам вспыхнула автозаправка, пожар тушат чеченские огнеборцы – подробности пока неизвестны, но по данным МЧС, обошлось без пострадавших.

Сегодня днем на улице Ризвана Гайдабаева в Грозном вспыхнула автозаправка, пишет Telegram-канал Mash Gor.

"В небо, судя по опубликованным в Сети кадрам, устремился столб пламени с густым дымом, при этом на фоне слышны звуки сирен. На роликах также видно, что рядом с АЗС находятся продуктовый магазин, а также частные и многоквартирные дома. Их жильцов, по информации канала, уже эвакуировали"

- Telegram-канал Mash Gor

Подробности чрезвычайного происшествия пока не сообщаются, также неизвестно, почему начался пожар, известно лишь, что его уже тушат пожарные бригады спасателей.

Также в МЧС региона сообщили, что по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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