Вестник Кавказа

Непогода привела к закрытию Транскама в Северной Осетии

Непогода привела к закрытию Транскама в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транскавказскую магистраль закрыли в Северной Осетии. Причина – плохая погода и лавиноопасность. МЧС и аварийные службы находятся в режиме готовности.

Пресс-служба МЧС по Северной Осетии сообщило о закрытии движения по Транскавказской магистрали от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля.

Как заявили в ведомстве, запрет на движение был введен в ночь на 5 января 2025 года. В МЧС отметили, что ограничения продлятся до особого распоряжения.

Подчеркивается, что в ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погоды: прогнозируются снег, туман, гололед. Кроме того, возможна высокая лавинноопасность.

В министерстве добавили, что сотрудники МЧС, а также аварийные службы находятся в режиме готовности.

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