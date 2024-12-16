Вестник Кавказа

Российский турист был убит после похищения - МВД Грузии

Российский турист был убит после похищения - МВД Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Грузии задержала двух человек, которые подозреваются в нападении на пару российских туристов. По данным следствия, злоумышленники убили похищенного мужчину, а затем сбросили его тело в реку.

МВД Грузии информирует, что похищенный ранее гражданин РФ был убит.

Накануне на пару россиян в Грузии напали неизвестные, они ранили и похитили мужчину, вскоре личности подозреваемых были установлены.

Сегодня грузинские правоохранители задержали двух подозреваемых. В процессе следствия было установлено, что злоумышленники ограбили супругов, турист был застрелен. Желая скрыть следы преступления, подозреваемые увезли тело и затем сбросили его в реку.

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД Грузии.

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