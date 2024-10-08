Вестник Кавказа

Семья из России подверглась нападению в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Неизвестные в Грузии напали на супругов из России. Начато расследования по двум статьям УК Грузии. Следственные действия продолжаются.

Семейная пара из России подверглась нападению в Грузии, начато расследование, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Инцидент произошел в селе Накра. Нападавшие предприняли попытку изнасилования женщины, а затем попросили ее мужа выйти из автомобиля.

Затем неизвестные открыли огонь и ранили мужчину. После они увезли супруга в автомобиле, пытаясь скрыть следы преступления. Автомобиль был найден, но без гражданина России.

Подчеркивается, что по данному факту начаты расследования по двум статьям УК Грузии – разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

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