Семья из России подверглась нападению в Грузии

Неизвестные в Грузии напали на супругов из России. Начато расследования по двум статьям УК Грузии. Следственные действия продолжаются.

Семейная пара из России подверглась нападению в Грузии, начато расследование, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Инцидент произошел в селе Накра. Нападавшие предприняли попытку изнасилования женщины, а затем попросили ее мужа выйти из автомобиля.

Затем неизвестные открыли огонь и ранили мужчину. После они увезли супруга в автомобиле, пытаясь скрыть следы преступления. Автомобиль был найден, но без гражданина России.

Подчеркивается, что по данному факту начаты расследования по двум статьям УК Грузии – разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.