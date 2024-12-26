Автобус въехал в остановку в Тбилиси

ДТП с автобусом случилось сегодня в Тбилиси. Пассажирское транспортное средство врезалось в остановку в западной части столицы Грузии. Есть раненые.

Несколько человек пострадали в Тбилиси в результате аварии с автобусом, сообщают грузинские СМИ.

ЧП случилось в районе Сабуртало. Автобус ехал по дороге, но в какой-то момент покинул проезжую часть и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате травмы получили два человека. Информации о том, насколько они серьезны, нет. Однако раненых отвезли в больницу.

Открыто уголовное дело. Причины произошедшего пока не установлены.