Вестник Кавказа

Скорая помощь угодила в ДТП в Армении

Скорая помощь угодила в ДТП в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центральной части Армении столкнулись скорая помощь и легковая машина. В результате происшествия получил травмы один человек.

Утром 2 января в центральной части Армении произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась в Котайкской области.

Согласно предварительной информации, там столкнулись скорая помощь и машина Volkswagen.

В результате ДТП получил травмы водитель скорой. Его отвезли в больницу.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.

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