Скорая помощь угодила в ДТП в Армении

В центральной части Армении столкнулись скорая помощь и легковая машина. В результате происшествия получил травмы один человек.
Утром 2 января в центральной части Армении произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария случилась в Котайкской области.
Согласно предварительной информации, там столкнулись скорая помощь и машина Volkswagen.
В результате ДТП получил травмы водитель скорой. Его отвезли в больницу.
В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.