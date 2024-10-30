Вестник Кавказа

Смертельное ДТП произошло на трассе в Армении – погибли двое

Смертельное ДТП произошло на трассе в Армении – погибли двое
© Фото: Спасательная служба МВД Армении
Два человека стали жертвами автокатастрофы в Лорийской области Армении. Авария произошла на автомобильной трассе, рассказали в Спасательной службе.

Страшная авария случилась в северной части Армении, сообщили в Спасательной службе армянского МВД.

Местом автокатастрофы стала трасса Ванадзор-Ереван, в районе села Арджут. ДТП случилось сегодня днем. Во время него произошло столкновение машин Toyota и Mercedes-Benz. Кто был виновником – пока не сообщается.

От удара водитель и пассажир "Тойоты" получили смертельные травмы. Оба мужчины скончались на месте аварии. Еще один пассажир выжил, его отвезли в больницу.

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