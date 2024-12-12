Причину массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали в Казахстане

В конце осени 2024 года на берегу Каспийского моря в Казахстане обнаружили около 2 тыс мертвых тюленей. Причиной гибели животных стал вирус.

В научном центре микробиологии и вирусологии Казахстана установили причину массовой гибели каспийских тюленей.

«Во всех пробах был вирус. Это вирусная нейроинфекция. Обнаружение вируса в мозге животных доказывает, что это является единственной причиной заболевания»

– заведующий лабораторией центра Айдын Кыдырманов

В Мангистауской области за два месяца было обнаружено порядка двух тысяч погибших тюленей. Взятые специалистами пробы были изучены, чтобы выяснить, из-за чего краснокнижные животные массово гибнут. Кыдырманов озвучил первые результаты исследования проб.

Ученый пояснил, что данный вирус развивается на фоне иммунодефицита, передает агентство Kazinform.