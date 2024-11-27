Вестник Кавказа

Побережье в Дагестане заполнено мертвыми тюленями

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На берег Каспийского моря в Дагестане выбросило множество мертвых тюленей. Региональный Россельхознадзор займется установлением причин гибели животных.

В Дагестане на берег моря выбросило множество мертвых тюленей, информирует министерство природы региона.

"В ходе проведения оперативного выездного обследования побережья Каспийского моря обнаружено большое количество туш мертвого каспийского тюленя, большую часть которых выбросило на прибрежную полосу на участке от Махачкалы до устья реки Терек"

– ведомство

Причину гибели краснокнижных тюленей поможет установить проверка проб, взятых с найденных туш. Исследованием занимается региональный Россельхознадзор. Ученые полагают, что массовая гибель тюленей может быть связана с выбросом газов из-за подводного землетрясения.

Ранее о гибели тюленей сообщали в Казахстане. В октябре-ноябре этого года в Казахстане обнаружили почти две тысячи туш.

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