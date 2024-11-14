Гибель каспийских тюленей прокомментировали в Минэкологии Казахстана

В Казахстане вероятные причины гибели тысяч нерп в Каспийском море назвал глава Минэкологии. Среди версий - выброс природного газа.

За последние два месяца на берег Каспийского моря в Казахстане вынесло почти две тысячи мертвых тюленей. Министр экологии и природных ресурсов республики Ерлан Нысанбаев рассказал, что могло стать причиной массовой гибели животных.

«На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано. Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Выводы отрицательные»

– министр

Он добавил, что не только болезни могли стать погубить тюленей. В списке возможных причин также подводные землетрясения, выброс природного газа, последствия загрязнений.

Министр призвал дождаться окончательных выводов специалистов. По его словам, он получает доклады по поводу гибели нерп ежедневно.