Вестник Кавказа

В Казахстане на берегу Каспия нашли тысячу мертвых тюленей

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тюлени продолжают гибнуть в Каспийском море. В Казахстане в Мангистауской области за последнее время на берегу обнаружили больше тысячи погибших животных.

Каспий выбрасывает на пляжи Казахстана туши погибших тюленей, причину их гибели предстоит выяснить.

"С 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области"

– Минсельхоз РК

Ученые взяли пробы тканей погибших тюленей, чтобы провести исследования и установить причину массовой гибели животных. По версии комитета рыбного хозяйства, тюлени могли стать жертвой "природных явлений, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений".

На данный момент в пробах не выявлено никаких инфекций, окончательные результаты лабораторных исследований станут известны не ранее, чем через три месяца.

Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана.

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