В Казахстане на берегу Каспия нашли тысячу мертвых тюленей

Каспий выбрасывает на пляжи Казахстана туши погибших тюленей, причину их гибели предстоит выяснить.
"С 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области"
– Минсельхоз РК
Ученые взяли пробы тканей погибших тюленей, чтобы провести исследования и установить причину массовой гибели животных. По версии комитета рыбного хозяйства, тюлени могли стать жертвой "природных явлений, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений".
На данный момент в пробах не выявлено никаких инфекций, окончательные результаты лабораторных исследований станут известны не ранее, чем через три месяца.
Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана.