Вестник Кавказа

Турция стала самым доступным направлением на майские праздники

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для отдыха за границей в период майских праздников россияне традиционно выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Самым доступным из этих направлений в 2025 году стала Турция.

Российские туристы уже бронируют туры на майские праздники, самое востребованное направление – Турция, сообщает АТОР.

Почти 46% все забронированных на первую половину мая путевок сегодня приходится на Турцию. Также туристы интересуются отдыхом в России и Абхазии, Египте, ОАЭ, Таиланде.

Турция не только лидер по спросу, но и лидер по доступности на майские праздники среди стран дальнего зарубежья. Семь ночей в Анталье на двоих с питанием «все включено» обойдутся в 101 тыс рублей при проживании в отеле «3 звезды», в 105 тыс рублей при проживании в отеле «4 звезды», минимум в 117 тыс рублей при проживании в пятизвездочном отеле. В стоимость включен перелет из Москвы.

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